Formiche.net - Cosa faranno OpenAI e Anduril per il Pentagono

Leggi su Formiche.net

, la società di Sam Altman che ha creato ChatGPT, ha annunciato una partnership conIndustries, società hi-tech americana specializzata in sistemi autonomi. L’obiettivo è sviluppare assieme una nuova tecnologia di intelligenza artificiale per il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.L’obiettivo della partnershipIn un comunicato congiunto diffuso mercoledì, le due aziende hanno dichiarato che l’accordo prevede la collaborazione tra le capacità di intelligenza artificiale di, tra le più avanzate del settore, e i droni, le unità di rilevamento e il software militare di: in particolare, l’obiettivo è migliorare la tecnologia, utilizzata per rilevare e abbattere i droni che minacciano le forze americane e quelle degli alleati – strumenti che ilgià acquista dalla start-up militare.