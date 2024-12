Come comprano casa gli italiani | il 523% riceve aiuto dai genitori

Quotidiano.net - Come comprano casa gli italiani: il 52,3% riceve aiuto dai genitori

Roma, 5 dicembre 2024 – Progetto di vita, sinonimo di famiglia, sicurezza, rifugio, comfort. Se il valore simbolico dellaper glirimane immutato, oggi i giovani per acquistarla e realizzare, così, quello che continua a essere considerato un passaggio obbligato verso l’età adulta, devono fare appello alla solidarietà intergenerazionale. Il 52,3% di chi ha compratodichiara di aver ricevuto un sostegno all’acquisto da parte deio di altri familiari, percentuale che supera il 70% se si guarda la fascia d’età under 35. Un sostegno finanziario che, per il 52,9% si concretizza in una donazione, per il 21,3% in un anticipo sull’eredità e per il 19,3% in un prestito. A rilevarlo è il report annuale del Centro Internazionale Studi Famiglia, ‘CISF Family Report 2024. Case e città a misura di famiglia’, che ha analizzato gli aspetti strutturali, giuridici, economici e sociali legati all’abitare di 1.