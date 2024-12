Metropolitanmagazine.it - Colman Domingo conferma i colloqui con i Marvel Studios per un ruolo nell’MCU

In una nuova intervista,chiarisce che sta parlando con i, ma che al momento è più un’offerta generica che è disposto a considerare. “Ho avuto un incontro con la, sì. Ma non riguardava nulla nello specifico“, ha rivelatoa Screen Geek. “Si sono seduti e hanno detto: “Cosa vuoi fare?” E io ho detto: “Non lo so. Cosa avete per me?”. Chi non vorrebbe far parte dell’MCU? Semplicemente vorrei che fosse giusto. Vorrei qualcosa che è stato creato per me e qualcosa a cui sento di poter dare me stesso. Quindi scopriremo di cosa si tratta. Non so ancora di cosa si tratta, ma sono paziente“.Il nome dicircola nel giro dei rumor dell’MCU da circa un anno. Già dallo scorso anno, dopo il licenziamento di Jonathan Majors, erano iniziate a circolare voci secondo cuiavrebbe sostituito l’attore per ildi Kang.