Ilfattoquotidiano.it - Cannabis light, coltivatori in salvo e negozi condannati a chiudere: il governo valuta la scialuppa per Coldiretti

di Paolo Dimalio e Giacomo SalviniGli agricoltori tra i salvati, iditra i sommersi. Per gli shop, le speranze di sopravvivenza si assottigliano fino a scomparire. Invece per gli iscritti di, l’associazione con un piede a palazzo Chigi, potrebbe arrivare lagrazie ad una modifica del ddl sicurezza. L’articolo 18, ad oggi, rade al suolo l’intera filiera della canapa: “vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegne delle infiorescenze della canapa”. La mannaia include i derivati del fiore come estratti, resine e oli.Fronda a destra per modificare il ddl sicurezza – Una truppa di parlamentari forzisti, meloniani e del Carroccio è al lavoro per convincere ilad emendare.