Calenda attacca Schlein | Perché non parla della vicenda Stellantis?

Spolverando un morettiano «dì qualcosa di sinistra», Carlohato attraverso un video messaggio social Elly, accusando la segretaria del Partito democratico di non essersi pronunciata sulla: «Una notizia che ha travolto un po’ tutti i media mondiali, considerando che hanno cacciato l’amministratore delegato». La guida di Azione ha sottolineato come «qualcosa non gira nel rapporto tra la sinistra e la questionee non è spiegabile la ragione per cui Ellynon riesce arepiù grave crisi di cui hannoto tutti i giornali, persino quelliGedi».Per favore @ellyesse dì qualcosa su #e #Elkann. Questo silenzio è intollerabile. pic.twitter.com/RcjiRp5Jo2— Carlo(@Carlo) December 5, 2024: «non combatte una battaglia di sinistra, contro un capitalismo predatorio che lascia gli operai per strada»Poi l’affondo: «Io feci una battaglia per avere tutti i segretari di partito nel chiedere a John Elkann di venire inmento», ha spiegato, «l’unica segretaria che alla fine non firmò, fece firmare Misiani, fu