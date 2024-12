Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giorgio Furlani non vuole perdere Theo Hernandez: il rinnovo anti United

Leggi su Dailymilan.it

Il Manchesterspaventa ilsul frontenel mirino, maprepara il. I dettagliè finito nel mirino del Manchester, con il nuovo allenatore Ruben Amorim, che ha chiesto a gran voce l’arrivo di un innesto per la fascia sinistra. Il nome di, quindi, è un profilo caldo in Inghilterra e piace molto ai Red Devils. Dalla sua parte, però, la dirigenza del club di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di farsi scappare il francese.Anche se le prestazioni dell’ex Real Madrid non sono delle migliori in questo periodo,si è sempre ripreso e in quasi tutte le stagioni ha avuto momenti di difficoltà. Certo, quello attuale sta durando un po’ tanto, ma in casatutti sono sicuri che presto ritroveremo ildi una volta.