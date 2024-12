Ilfattoquotidiano.it - Amazon, le consegne a domicilio con droni diventano realtà anche in Italia: il primo test in Abruzzo. Ecco come funzionano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un ronzio futuristico ha attraversato i cieli di San Salvo, in, mercoledì 4 dicembre. Il protagonista? Il drone MK-30 di, che ha compiuto il suovolo diin, segnando un passo fondamentale verso il lancio di Prime Air, il servizio di consegna tramite. Dopo anni di sperimentazioni negli Stati Uniti,porta la sua rivoluzione logistica in Europa, e l’è in prima linea: “Il futuro è già arrivato,in”, ha dichiarato Lorenzo Barbo, amministratore delegato diLogistica.L’obiettivo di Prime Air è ridurre drasticamente i tempi di consegna, grazie all’utilizzo diautonomi in grado di coprire lunghe distanze in pochi minuti. Il drone MK-30, protagonista deldi San Salvo, è infatti un concentrato di tecnologia all’avanguardia: dotato di intelligenza artificiale e di un sistema di computer vision, è in grado di navigare autonomamente, evitando ostacoli e garantendo la sicurezza delle persone e dell’ambiente.