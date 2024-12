Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole e Kyle O’Reilly vincono la Dozen Battle Royal, tra 7 giorni 1vs1 con MJF nel mirino

Leggi su Zonawrestling.net

Come ormai accade da 6 anni sul finire dell’anno, in AEW si assegna il Dynamite Diamond Ring, fino ad ora rimasto saldamente al dito di MJF sin dalla sua creazione, se si eccettua qualche tentativo di corruzione qua e là. Questa notte a Dynamite c’è stato uno scontro preliminare prima di stabilire chi sarà ad affrontare MJF e si è svolta la Dynamite, una rissa reale a 12 uomini con la possibilità per due di loro di potersi sfidare per accedere alla “finalissima”. Dopo gli screzi arriva il matchImpegnati in questasono stati Lance Archer, Brian Cage, Mark Davies, Rocky Romero, Dante Martin, Darius Martin, Evil Uno, Lio Rush, Action Andretti, The Butcher,. Visti i partecipanti e la possibilità di avere due vincitori non sono mancate le alleanze e dopo il caos iniziale sono arrivate le prime eliminazioni.