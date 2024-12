Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo fatto il nostro dovere. Stiamo crescendo"

È il centrale francese Barthelemy Chinenyeze ad iniziare le interviste post gara di andata. "La lettura di questa partita – afferma – è piuttosto semplice e parte dalle basi della pallavolo,battuto bene e ricevuto senza problemi. Anche in attacco siamo stati superiori agli avversari, quindi ilsuccesso 0-3 rispecchia in pieno quello che si è visto. La gara di ritorno? Stanchezza o non stanchezza dopo il Mondiale per Club, ci basterà vincere due set in casa per approdare ai quarti di finale". L’analisi del tecnico biancorosso Giampaolo Medei: "Tenevamo molto a questa partita – apre il coach maceratese – perché la nostra squadra deve sempre giocare al massimo livello indipendentemente dall’avversario di turno e dalla competizione che la vede coinvolta.svolto ilproducendo un gioco di qualità per proseguire il percorso di crescita.