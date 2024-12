Oasport.it - Volley, Milano lotta in Champions League: lo Zawiercie passa al tie-break, Reggers 33 punti

è incappata nella prima sconfitta nella2024-2025 dimaschile, cedendo contro ilper 3-2 (17-25; 25-20; 26-24; 19-25; 15-12) di fronte al proprio pubblico della e-work Arena di Busto Arsizio dopo due ore e otto minuti di grande battaglia agonistica. I meneghini, alla loro prima partecipazione alla massima competizione continentale, hanno tenuto testa alla quotata compagine polacca: non sono riusciti a concretizzare un vantaggio di 14-11 nel terzo set, ma si sono imposti nel quarto parziale e hanno trascinato la contesa al tie-, dove è mancato quel pizzico di cattiveria agonistica nel frangente più caldo., che era reduce dalle affermazioni per 3-2 contro il Knack Roeselare e per 3-1 contro il Tirol Innsbruck, deve alzare bandiera bianca contro l’avversaria più temibile del gruppo C: ora i ragazzi di coach Roberto Piazza occupano la seconda posizione con due successi (sei) alle spalle dello(tre affermazioni, otto) e davanti a Roeselare e Tirol Innsbruck (ancora a secco, domani si affronteranno nello scontro diretto).