Ilrestodelcarlino.it - Visite all’appartamento di Bettino Ricasoli

L’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti fiorentini e il presidente del Consiglio comunale di Firenze ripropongono leguidate e gratuite dell’appartamento del Governatore, della sala di Firenze Capitale e della sala Rossa di Palazzo Vecchio. Si tratta di luoghi di norma non aperti al pubblico, o comunque riservati a eventi speciali. Lesi svolgeranno da oggi e poi l’8 gennaio, il 5 febbraio, il 5 marzo, il 2 aprile, il 7 maggio e il 4 giugno in orario pomeridiano (prenotazione obbligatoria: [email protected] ). "Desidero che le persone abbiano la possibilità di godere della bellezza di Palazzo Vecchio, che lo frequentino, scoprano la sua storia, perché la storia del palazzo è la storia di tutti noi, non solo in quanto museo, ma anche quale luogo di governo della città" dichiara il presidente del consiglio comunale Cosimo Guccione.