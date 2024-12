Panorama.it - Un viaggio nel cuore dell'Artico

Il McArthurGlen Serravalle Designer Outlet ha inaugurato la stagione natalizia sabato 16 novembre, trasformando le sue eleganti vie in un incantevolenel. L’accensione di oltre 150.000 luci ha dato vita a una scenografia scintillante, che accoglie visitatori di ogni età in un mondo fatto di meraviglia e avventura. Quest’anno, il tema si ispira agli esploratori del Grande Nord, con un concept che mescola il fascinoa natura selvaggia alla magiae festività. Al centroa scena, nella piazza principale, svetta un maestoso albero di Natale alto oltre 33 metri. Entrando al suo interno, i visitatori vengono trasportati nell’Explorer Lodge, una suggestiva dimora che ricrea l’atmosfera di un campo base per avventurieri. Tra strumenti, mappe e racconti di spedizioni incredibili, i più piccoli potranno divertirsi con giochi interattivi, mentre gli adulti si andranno alla scoperta di un angolo di mondo in cui la sinergia tra reale e virtuale diventa protagonista.