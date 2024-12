Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-12-2024 ore 14:10

Alta tensione in Corea del Sud dopo che il presidente sudcoreano Johan su chi ha dichiarato la legge marziale d'emergenza invocando la come misura necessaria per proteggere il paese dalle forze comuniste della Corea del Nord il provvedimento è stato annullato all'unanimità dopo il voto dell'assemblea Nazionale venuto in maniera rocambolesca per impedirlo erano stati fatti a Ferrari elicotteri Sul tetto del parlamento sudcoreano Qual erano entrate le truppe del comando militare creato dopo la dichiarazione della legge marziale è di 12 arresti in tutta Italia il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato contro un gruppo neonazista e suprematista denominato Division le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo propagandistiche fino a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco le misure cautelari in carcere sono stati dal gip del Tribunale di Bologna su richiesta della locale procura della Repubblica contestualmente Sono in corso altre 13 perquisizioni domiciliari l'operazione coordinata dalla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e direzione centrale della polizia di prevenzione ergastolo per Filippo Turetta oltre al pagamento delle spese processuali di custodia in carcere all'interdizione perpetua dai pubblici uffici lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Venezia al termine di una camera di consiglio durata circa 5 ore la giuria presieduta dal tuo gatto Stefano manduzio affiancato dalla giudice a latere Francesca Biancaneve da te popolari ha colto in pieno la richiesta di condanna formulata dalla procura mi ha confermato le cose per il 22enne ritenuto responsabile dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchetti uccisa con 75 coltellate la sera del 11 novembre 2023 e ci sono diversi elementi che non tornano nella tornano gli investigatori in merito alla morte di Maria Cristina pugliese trovata morta nel bagno della propria abitazione nel tardo pomeriggio di domenica dicembre a Caldiero in provincia di Verona il primo essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura risulta essere il compagno Marco Cristofori è stato proprio lui a dare l'allarme ai Carabinieri dopo aver trovato il corpo senza della ventisettenne Nava a Marina di Gioiosa Ionica da 24 anni residente in Veneto porta ottavi di finale questa sera Coppa Italia alle 21 Fiorentina Empoli Milan Sassuolo Intanto è finito Sei Bologna Monza 4 a 0 felsinei rossoneri vola nei quarti potrei Orsolini dominguets e cattero regalano il poker è Rossoblu marcatori del diavolo Regina leao Calabria e doppietta di documenti per i brianzoli