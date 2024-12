Ilrestodelcarlino.it - Tre giovanissimi apprendisti per la biblioteca comunale

Sono tre giovani recanatesi, ancora fuori dal mondo del lavoro, a cui si sono aperte le porte dellaattraverso il progetto BiblioYoung, presentato dalla passata amministrazionee finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la bella somma di 187.500, realizzato in partenariato dalla cooperativa sociale Pars. I tre ragazzi potranno, infatti, effettuare un tirocinio lavorativo comeri per otto mesi allaBrunacci Brunamonti. Seguiranno percorsi di co-gestione degli spazi della, con interventi formativi a supporto delle conoscenze e competenze lavorative, al fine di permetterne un futuro possibile inserimento nel mercato del lavoro. "Inizia un percorso molto importante per questi ragazzi – ha commentato l’assessore alle politiche sociali di Recanati, Emanuela Pergolesi – ai quali voglio fare un grande augurio di buon lavoro, confidando che questa esperienza sia per loro un trampolino di lancio verso il loro futuro, pieno di nuovi orizzonti e ambizioni".