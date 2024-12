Tg24.sky.it - Scuola, in matematica studenti italiani sopra la media internazionale

Leggi su Tg24.sky.it

Gliottengono risultati positivi ine scienze nellaprimaria, ma mostrano un progressivo calo delle prestazioni man mano che avanzano nel percorso scolastico, sebbene i loro risultati restino superiori alla. Questo è quanto emerge dall’indagine Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023, condotta dall’International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), che ha coinvolto oltre 60 Paesi per valutare le competenze degli allievi del quarto e dell’ottavo anno di scolarità (corrispondenti in Italia alla quarta primaria e alla terza secondaria di primo grado).