Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita davanti agli amici | Felice Oberti muore a 59 anni

Valbondione. Èto per una ventina di metri in un dirupo, dopo essereto su unadi. Una caduta accidentale costata la vita a, 59enne originario di Trescore Balneario residente a Carobbio degli Angeli. “Un vero appassionato di montagna – come ricorda l’amico Fausto Duci -. Rifugi, sentieri, salite, discese, li conosceva a memoria. Siamo tutti senza parole”.La tragedia mercoledì mattina intorno alle 9.30 a Valbondione, in località Tre Confini, dovestava passeggiando insieme a due. Sono stati proprio loro a dare l’allarme, ma per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. La salma, recuperata non senza difficoltà dal Soccorso Alpino, è stata riconsegnata alla famiglia come disposto dal pubblico ministero, che ha già dato il nullaosta alla sepoltura.