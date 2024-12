Zonawrestling.net - NXT: A Deadline sarà Underground match tra Lola Vice e Jaida Parker

Subito dopo l’ultimoutile a decretare lo spot finale per l’Iron Challenge diè andata su tutte le furie per l’occasione sfumata per mano della sua rivale,.L’odio tra le due ha però raggiunto l’apice più totale e di fatti la GM dello show, Ava, ha reso ufficiale peruntra le due.Things are getting HEATED! @wwe just DROPPED @wwe ahead of #WWE! #WWENXT pic.twitter.com/4v61v9pgrf— WWE (@WWE) December 4, 2024 Subito dopoha attaccatovincendo questa prima battaglia e prendendosi una piccola rivincita.OOOOHHHH!!!!JUST KNOCKEDTHE F OUT!! #WWENXT pic.twitter.com/2GOXICUQ7K— ?????? (@WrestlingCovers) December 4, 2024