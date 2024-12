Mistermovie.it - Mister Movie | Reboot So cosa hai fatto l’estate scorsa, prima foto col ritorno del pescatore

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Sony Pictures ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese deldi “Sohai”, riportando in scena l’iconico slasher degli anni ’90. Con unaimmagine rilasciata che ritrae unioso braccio brandire un gancio, il progetto promette di far rivivere il terrore del famigerato, Ben, che perseguita i protagonisti anche oltre la morte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I Know What You Did Last Summer (@iknowwhatyoudidlastsummer) Ildi volti noti e nuovi talentiUno degli annunci più entusiasmanti riguarda ildi Freddie Prinze Jr. nel ruolo di Ray, il protagonista originale. Inoltre, Jennifer Love Hewitt è in trattative per riprendere il suo iconico personaggio, Julie.