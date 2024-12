Mistermovie.it - Mister Movie | Insidious 6 Data di Uscita, il prossimo capitolo del franchise horror si fa attendere

Gli appassionati deldovranno armarsi di pazienza: il sestodella saga, ancora in fase di sviluppo presso Blumhouse, ha subito un ritardo nella sua. Secondo un recente rapporto di Jeff Sneider nella newsletter The InSneider, il film non ha ancora una sceneggiatura definitiva, spingendo Sony e Blumhouse a rimandare ladi debutto al 29 agosto 2025.Le sfide dietro le quinte di6Nonostante il ritardo, Sneider conferma che6 è attivamente in lavorazione. Tuttavia, la ricerca di una sceneggiatura adeguata sta rallentando il processo. Questo posticipo potrebbe anche avere ripercussioni su Thread: AnTale, lo spin-off annunciato in precedenza, anche se non ci sono informazioni ufficiali su eventuali influenze dirette.