Abruzzo24ore.tv - Meteo dicembre: tra gelo artico e piogge, ecco cosa aspettarci

Roma - Dalle masse d’aria fredda al miglioramento natalizio: previsione di neve, pioggia e vento per il mese di. Tendenzafino a Natale Le previsioni per il mese dirivelano una progressiva evoluzione climatica, passando da condizioni di maltempo intenso a un graduale miglioramento verso il periodo natalizio. 9-16Nella prima metà del mese, masse di aria artica raggiungeranno il Mediterraneo, favorendo un calo termico significativo e la formazione di cicloni. Questo comporterà temperature sotto la media stagionale, accompagnate dadiffuse, venti forti e nevicate abbondanti, soprattutto in montagna e in alcune aree collinari. Si attendono eventi nevosi a quote insolite per il periodo, con accumuli significativi sulle principali catene montuose. 16-23Nella seconda settimana del mese si intravede un possibile aumento delle temperature, grazie all’attenuazione del flussoe l’arrivo di masse d’aria di origine atlantica.