Mario Perlingieri, il classe 2005 vuole essere in campo a Trapani

Tempo di lettura: 2 minutiE’ rimettere l’attaccanteal centro del villaggio giallorosso quello che auspica mister Auteri nel match che i sanniti disputeranno il giorno dell’Immacolata a. Tra gli impegni con la Nazionale Under 20 e un fastidio muscolare, ilnon gioca una gara quasi intera con la maglia della Strega dallo scorso 9 novembre nella trasferta di Picerno. Poi, complice la chiamata con la maglia azzurraha saltato il derby con l’Avellino del 17 novembre e non è stato convocato per la successiva trasferta di Taranto, a causa del riacutizzarsi di un piccolo fastidio muscolare con il quale sta facendo i conti da qualche settimana. Nell’ultimo turno di campionato contro il Cerignola, infine, l’attaccante di Torre Annunziata si è accomodato in panchina per quasi tutta la partita entrando solo in zona Cesarini con mister Auteri che lo ha gettato nella mischia a malincuore visto il rischio di una recidiva, come ha spiegato poi in sala stampa.