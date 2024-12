Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Kontiolahti in DIRETTA: Comola stupisce, Wierer lontana. Trionfa Jeanmonnot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45: Si stanno succedendo gli ultimi arrivi, non ci sono inserimenti in zona punti17.37: Samuelaè la migliore delle italiane, 13ma a 2’15”, Auchentaller è 43ma a 3’42” con 3 errori, 50maa 4’07” con 5 errori, 77ma Carrara a 7’22” con ben 9 errori17.36: A completa la top 10 ci sono la polacca Sidorowicz a 1’08”, quinta la tedesca Preuss a 1’09”, sesta la austriaca Hauser a 1’23”, settima la francese Michelon a 1’39”, ottava l’estone Ermits a 1’42”, nona la tedesca Voigt a 1’45”, decima la finlandese Minkkinen a 1’50”17.35: La francese Louvince la prima gara della stagione, ladi Kontolahti. La transalpina ha preceduto sul traguardo di 12? la svedese Halvaon e l’altra svedese Elvira Oeberg17.34: Maka è 21ma al traguardo, Meier è 23ma17.