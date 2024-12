Quotidiano.net - Le sfide della carta. Mercati, innovazione e strategie per il futuro

Leggi su Quotidiano.net

Lucca ospita per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “QN Distretti”, ledei territori e dei distretti italiani che incontra i protagonisti delle filiere produttive. Giovedì 5 dicembre a partire dalle 17 nella sede di Confindustria Lucca in piazza Bernardini 41, la nostra iniziativa vedrà riuniti industriali, esperti del settore e amministratori pubblici, che parteciperanno al convegno dal titolo “Il distrettodi Lucca: tradizione,e sostenibilità per il”. Un appuntamento interessante, anzi, strategico, data l’importanza che riveste in Europa il Polorio lucchese. L’obiettivo di QN Distretti, infatti, è quello di stimolare una sintesi utile alle proposte e ai bisogni di una filiera, quellaria, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e internazionale.