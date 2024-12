Amica.it - Le polveri profumate delle nostre nonne sono tornate per restare

I piccoli rituali di bellezzaavevano qualcosa di speciale. Tra i cofanetti, profumi, scrigni preziosi, e i tessuti che utilizzavano per cucire, c’era sempre anche qualche scatola di polvere profumata. Per la pelle del corpo, il décolleté, le spalle. Aprirla era un gesto quasi sacro, capace di trasformare una semplice azione quotidiana in momento di bellezza. Oggi, in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalle formule high-tech (ovviamente utilissime), sorprende che ci sia ancora una fascinazione verso queste. Merito di TikTok e di una nuova generazione che, tra video tutorial e nostalgia, riscopre il valore dei gesti antichi. Percorriamo insieme questo viaggio alla scoperta, attualissime anche oggi.