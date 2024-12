Lanazione.it - L’arsenale degli ultras. Sequestrate a Pesaro spranghe e armi chiodate dopo l’assalto ai tifosi della Lucchese

Lucca, 4 dicembre 2024 – Novità sull’agguato diai danni dei. La Digos disi appella ai testimoni che sabato scorso, intorno alle 14, hanno assistito all’attacco nei confronticarovana dirossoneri, tra cui anche famiglie, che prima dell’iniziopartita Vishanno atteso lungo l’Interquartieri per lanciare bastoni e bottiglie contro la tifoseria in transito. L’intero corteo era scortato dalla polizia a partire dal casello autostradale. Un van di 9 posti ha avuto la peggio ritrovandosi con il vetro laterale completamente in frantumi. Il conducente si è fatto medicare dal Pronto soccorso riportando alcune lesioni al volto. La questura pesarese sta conducendo indagini serrate per risalire all’identità del manipolo di almeno cinque o sei aggressori che, con il volto coperto hanno atteso il passaggio dei lucchesi e gli hanno pietre, bastoni, bottiglie di birra, fumogeni e altri oggetti.