Agi.it - La Sardegna è la prima regione a indicare le aree idonee per le rinnovabili

AGI - Laè laha dotarsi di una disciplina organica in materia di impianti per la produzione di energia da fonti. Il Consiglio regionale ha approvato stamane, a maggioranza, il voto finale sul disegno di legge sullee non, che era entrato nelle commissioni consiliari 75 giorni fa. Il via libera - con 35 si' e 14 no - è stato accolto stamattina da un applauso dei consiglieri della maggioranza. Secondo quanto prospettato dalla Giunta, con questa legge il 98% del territorio dell'isola rientra fra lenon. L'esame del provvedimento in Aula era iniziato lo scorso 12 novembre. I tempi di approvazione si sono allungati per il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione di centrodestra che non condivideva né il ddl ne' il metodo con cui Giunta e Campo largo l'hanno elaborato.