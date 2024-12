.com - La nonna che inganna i truffatori: quando l’intelligenza artificiale protegge gli anziani

Nel panorama sempre più insidioso delle truffe telefoniche, emerge una figura tanto inaspettata quanto rivoluzionaria: unavirtuale di nome Daisy. Questa particolare “signora” non è altro che un sofisticato sistema di intelligenzasviluppato da Virgin Media O2 nel Regno Unito, progettato perre le fasce più vulnerabili della popolazione dalle crescenti minacce del telemarketing aggressivo e delle truffe telefoniche.L’arte dell’inganno contro glitoriImmaginate la scena: un truffatore compone l’ennesimo numero, pronto a mettere in atto il suo piano ben collaudato. Dall’altra parte della linea, invece di trovare un’anziana indifesa, incontra Daisy. Con la sua voce calda e rassicurante, inizia a raccontare storie interminabili sul suo adorato gatto Fluffy o sui suoi ultimi lavori a maglia, mantenendo un tono così naturale e convincente da far cadere nella sua trappola anche i più esperti malintenzionati.