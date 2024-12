Bergamonews.it - La crisi tedesca preoccupa ma niente boom di cassa integrazione: “Le imprese reggono con ferie e permessi”

Bergamo. Lanegli stabilimenti tedeschi dell’automotivee non poco anche le aziende bergamasche. Lunedì 2 dicembre i dipendenti delle fabbriche Volkswagen in Germania hanno dato il via ad uno sciopero ad oltranza, convocato dopo i tagli salariali e le migliaia di licenziamenti che la casa di Wolfsburg avrebbe in programma come parte del piano di riduzione dei costi per rispondere al calo dei risultati finanziari.In Bergamasca l’automotive è una filiera fondamentale per l’economia territoriale: la provincia orobica è seconda in Lombardia come numero di dipendenti (più di 4.900) e terza per numero di aziende. “La sofferenza è avvertita anche dalle nostre”, ammette Agostino Piccinali, presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo e chief financial officer di Scame.