Anteprima24.it - Incidente lungo il Raccordo, un ferito: disagi al traffico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoilAutostradale 2 “di Avellino” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione di Avellino – con uscita obbligatoria allo svincolo di Fisciano – a causa di un sinistro occorso al km 12,500, nel territorio comunale di Montoro (AV).Un mezzo d’opera in transitoil– dotato di braccio meccanico – ha urtato contro una trave di un sovrappasso di una strada comunale sovrastante, terminando la propria marcia sul bordo laterale della carreggiata e danneggiando le barriere di sicurezza; nel sinistro l’autista del mezzo è rimasto.Allo stato attuale è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco finalizzato alla rimozione del mezzo incidentato.Dalle prime verifiche già effettuate in loco, non risultano danni strutturali al sovrappasso.