Il lettore e lo spettatore

Due sono le figure che circoscrivono, fin dal titolo, questo saggio di Andrea Tagliapietra: ile lo. Quanto basta per attirare la nostra attenzione. Il dipinto di Edward Hopper posto in copertina – un particolare di “People in the Sun” (1960) –, ben esemplifica il tema. E’ lo stesso quadro che Tagliapietra descrive e commenta nelle pagine d’introduzione al volume. Cinque figure dipinte siedono di fronte a qualcosa che sembra attrarre la loro attenzione. Il cielo è azzurro. La luce irradia la tela. Cosa guardano? In verità, uno dei cinque, l’uomo seduto nella parte leggermente retrostante, pare non essere molto interessato alla scena. Il suo sguardo è posato sulle pagine di un libro. Eccole le due posizioni, ben definite. Ile losi presenta dunque come un denso excursus, una riflessione sulla variabilità di queste condizioni, poste agli estremi di uno spettro che Tagliapietra interroga, analizza, misurandone la distanza e i possibili punti di dialogo.