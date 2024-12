Ilgiorno.it - I ragazzi di PizzAut in giacca e cravatta. L’orgoglio in Parlamento: "Si può fare"

La lotta per i diritti e l’inclusione, la contaminazione delle imprese che sposano la causa sempre più numerose. Ieri, perè stato un altro giorno da incorniciare. Lorenzo e Matteo, colonne dei ristoranti gestiti da giovani autistici fondati da Nico Acampora a Monza e Cassina, hanno incantato ile la ministra del Lavoro Marina Calderone. Inper l’occasione, la Giornata mondiale della disabilità trascorsa in trasferta a Roma, nel cuore del Paese. "Senzasaremmo stati parcheggiati tutta la vita in una struttura", raccontano e allo Stato chiedono "diritti per icome noi". Un affondo sulle opportunità negate che fa riflettere chi può cambiare le cose. "I nostri pizzaioli sono l’esempio che si può– aggiunge Acampora – le istituzioni devono costruire le migliori condizioni per favorire il lavoro delle persone disabili".