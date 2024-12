I gol di Raphinha aiutano il Barcellona a battere il Maiorca – come dice Flick Lewandowski aveva bisogno di riposo

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-04 01:47:43 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha segnato due gol in 19 minuti mentre ilsopravviveva allo spavento vincendo 5-1 in casa deldopo che Robertnon era titolare per la prima volta in questa stagione.è il capocannoniere della Liga e della Champions League, ma ha segnato solo una volta in più di sei ore e mezza di calcio spagnolo ed è rimasto in panchina nella prima vittoria del Barça in quattro partite della massima serie.“di– dovevamo prenderci cura di lui”, ha detto l’allenatore delHansi, tramite AS. “Ferran Torres ha fatto un’ottima partita e ha segnato il primo gol, che per lui è molto importante.