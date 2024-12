Ilrestodelcarlino.it - Gran galà per lo Ior: "E’ la fine del mondo"

Venerdì alle 21, il sipario del teatro Bonci si apre ad un’iniziativa benefica che rappresenta un’esperienza unica in Italia nella collaborazione tra 10 club service cittadini, e li vede organizzare unche da ben 13 anni ha come destinatario l’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’ Irst-Irccs di Meldola, cui fino ad oggi i sodalizi promotori hanno destinato la ragguardevole cifra di 190mila euro. L’artista che animerà la serata sul palco del teatro concesso a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale, è il comico cabarettista Andrea Perroni. Porterà in scena "Ladel", scritto insieme a Matteo Nicoletta e Giulio Somazzi, con musiche di Carlo Alberto D’Alatri. "L’esibizione – riflette l’assessora Carmelina Labruzzo -, affronta idi temi del nostro tempo, offrendo la risata come antidoto alle paure del futuro".