Quotidiano.net - Governo nel caos in Francia, sfiducia tra urla e fischi. Le Pen: “È il momento della verità”

Parigi, 4 dicembre 2024 – Giornata cruciale per ilin. All’Assemblea Nazionale si votano oggi le mozioni diall’esecutivo di Michel Barnier che, sulla carta, dovrebbero raccogliere il consensomaggioranza dei parlamentari transalpini. Ilè finito sotto tiro incrociato di estrema destra e sinistra soprattutto sulla manovra che deve essere approvata entro dicembre, in unin cui il Paese sta lottando per gestire un mostruoso deficit di bilancio. Tra lee idei deputati, in una seduta inedita ed estremamente movimentata per la discussione delle mozioni di, Marine Le Pen ha preso la parola in Aula proclamando: "Eccoci al, che mette fine ad uneffimero". Prima di lei, aveva preso la parola, proveniente dall'estremità opposta dell'emiciclo, il deputati de La France Insoumise, Eric Coquerel, che aveva concluso il suo intervento - anche lui fra le grida di approvazione e di contestazione dei parlamentari - con le parole: "Michel Barnier cadrà nel disonore”.