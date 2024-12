Gip | Neonazisti progettavano attentati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.55 I 12 arresti in tutta Italia su ordine del Gip di Bologna sono legati all'adesione degli arrestati a quella che gli inquirenti definiscono una "vera e propria cellula organizzata'". In una nota si legge che questa 'cellula' era "già in fase operativa e in grado di realizzareanche con tecniche usate dai cosiddetti 'lupi solitari' sia suprematisti sia jihadisti" C'era "anche il progetto di azioni violente verso alte cariche delle Istituzioni", continua la nota. Sono 25 gli indagati, dopo due anni di indagini.