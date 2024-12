Ilfattoquotidiano.it - Francia, media: “Macron vuole un nuovo premier in 24 ore”. Tensioni in Parlamento, Le Pen: “Votiamo con la sinistra contro Barnier”

Trovare in fretta unprimo ministro per non lasciare lasenza governo. E per placare l’ennesima crisi politica nel giro di pochi mesi. Emmanuel, di ritorno dall’Arabia Saudita, ha fatto trapelare aidi essere già concentrato sulla nomina di unprimo ministro. Mentre l’Assemblea nazionale discute la mozione di sfiducia per il governo di Michel, il più corto dal 1958, il capo dell’Eliseo cerca di correre ai ripari. “La priorità”, hanno fatto sapere i suoi più stretti collaboratori a Bfmtv, “è quella di non apparire senza un governo davanti a Trump, che sarà a Parigi nel weekend per la riapertura di Notre-Dame”. “E’ una questione di credibilità per la“, ha aggiunto la fonte. Il problema restano sempre e soltanto i numeri: già il governo quasi dimissionario era di minoranza, ma anche il prossimo difficilmente potrà contare su un supporto più ampio.