Iltempo.it - "Fenomeni da colore rosso": Sottocorona avvisa. Dove colpirà il maltempo

Leggi su Iltempo.it

Le nuvole sull'Italia "ci sono, ma non sono intense": così Paoloha esordito. In diretta dallo studio di Omnibus e partendo dalle novità fornite dalla mappa, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo. "C'è questa zona, che è più consistente e dalla quale cominciano ad arrivare iche troveremo, nelle prossime ore, anche molto intensi", ha anticipato. La perturbazione sull'Atlantico, invece, "è lontana e quindi, per ora, non se ne parla", ha precisato. Oggi una "striscia diintensi che prende tutto il Nord-Africa" farà sì che al Sud qualche fenomeno più consistente si registri. Soprattutto sul Medio-Adriatico perché "da lì arrivano i venti". Spostandosi al Nord, "qualche precipitazione c'è, ma intensa no". Il tempo peggiorerà domani in molte regioni meridionali.