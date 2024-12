Lettera43.it - Fedez, freestyle contro tutti: attacchi a Chiara Ferragni, Beppe Sala e Luis Sal

Leggi su Lettera43.it

a gamba tesa. A due giorni dall’annuncio che parteciperà al Festival di Sanremo 2025, dove troverà il rivale di dissing Tony Effe, ha realizzato undi circa 10 minuti in cui non ha risparmiato nessuno. Ospite di Real Talk, spazio online dedicato al rap italiano, ha pesantemente criticato la stampa e Myrta Merlino, l’exe il suo nuovo rapporto con Giovanni Tronchetti Provera, il sindaco di Milanoe l’ex partner di Muschio selvaggioSal. Senza dimenticare il suo rapporto con Luca Lucci, capo ultras della curva del Milan.in un: le rime sui media e Myrta MerlinoIntrodotto da Busca & Kuma con Khaled,si è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe. «Ogni c***o della mia vita diventa un caso di Stato», ha rappato in una delle prime barre della canzone.