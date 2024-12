Europei di Calcio Under 21 svolti i sorteggi | l’Italia nel Gruppo A

Leggi su Ilfaroonline.it

Ci saranno Slovacchia, Spagna e Romania nelA del21, aglidel 2025. Il torneo continentale si svolgerà dall’11 al 28 luglio in Slovacchia. Si sono tenuti allora idei vari gironi di gare.“Sapevamo di pescare una squadra di primissima fascia, e forse abbiamo pescato la peggiore, la Spagna – il commento a caldo di Nunziata, come riporta figc.it -. Per il resto, credo che arrivati a questo punto della competizione non esistano avversarie facili: troveremo la Slovacchia padrona di casa, che sarà quindi sostenuta da tutto lo stadio, e apriremo il nostro Europeo contro una nazionale insidiosa come la Romania. L’elemento positivo è sicuramente quello di poter giocare le tre partite del girone nello stesso stadio, limitando quindi gli spostamenti”.I Gruppi e il calendario delle partite – Fonte figc.