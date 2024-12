Liberoquotidiano.it - "Ecco per chi tifo a Sanremo": Luca Zaia, una clamorosa confessione

"Ioper Francesca Michielin, non solo perché è veneta, ma perché è brava e penso che l'abbia dimostrato anche televisivamente. È un'artista poliedrica": l'endorsement per la cantante, in gara al prossimo festival di, arriva dal governatore del Veneto, che ha parlato ai microfoni di Non è un Paese per Giovani su Rai Radio2. Il presidente della Regione, insomma, ha espresso la sua preferenza sui big scelti dal direttore artistico Carlo Conti per la kermesse musicale in programma a febbraio 2025. Quando gli è stato chiesto quale fosse l'ultimo concerto visto,onestamente ha risposto: "In realtà non l'ho visto. Mi ero organizzato per andare alla Fenice per il live di Elton John che è nel mio Pantheon musicale, il number one fuori dall'Italia, in classifica dal '71.