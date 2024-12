Ilgiorno.it - Dimissioni e malumori in maggioranza

Peggiora la crisi della coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Augusto Airoldi. L’elezione di Marta Gilli come presidente del consiglio comunale non garantisce il 13° voto necessario allaper governare e ha provocato non pochi mal di pancia nel Pd, dove il capogruppo Francesco Licata (nella foto) si è dimesso come presidente e componente delle commissioni Bilancio e Urbanistica. Gilli ha parlato del suo riavvicinamento al sindaco che aveva definito "non inclusivo", per cui aveva votato la mozione di sfiducia del centrodestra, ma ha anche precisato: "La mia presidenza non è politica: il ruolo impone neutralità nell’interesse esclusivo della nostra città. Ciò, ovviamente, significa equidistanza dalle dinamiche partitiche e rispetto per la diversità delle posizioni politiche".