Tpi.it - Corea del Sud: i ministri si dimettono e l’opposizione chiede l’impeachment per il presidente Yoon Suk Yeol

I sei partiti di opposizione indel Sud hanno presentato oggi un disegno di legge cheper ilSuk, che ieri aveva proclamato a sorpresa la legge marziale, accusando il principale movimento di opposizione, il Partito democratico di Lee Jae-myung che da anni si batte per il dialogo lungo il 38esimo parallelo, di simpatizzare per Pyongyang e di paralizzare il governo con attività contro lo Stato, un provvedimento ritirato dopo appena sei ore, un voto contrario del Parlamento e una serie di scontri a Seul tra militari e manifestanti, che hanno provocato anche le dimissioni in massa deie dei principali collaboratori del capo dello Stato.“(Il, ndr) ha fallito una volta e ci riproverà (a dichiarare la legge marziale, ndr), ma c’è un rischio maggiore di questo”, ha spiegato rivolgendosi al popolo il principale leader delLee Jae-myung, annunciando la richiesta di impeachment presidenziale.