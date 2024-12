Terzotemponapoli.com - Conte e le sue parole in conferenza

Leggi su Terzotemponapoli.com

è stato punzecchiato nellastampa di ieri. Tommaso Mandato, avvocato, e Raffaele Mignano, giornalista, sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto hanno affermato. I due si sono soffermati sulledinellapre Lazio-Napoli.non teme la pressioneCosì Tommaso Mandato: “Pressione su? Non è un problema per lui, lui cerca di tutelare la squadra con le sue. Le aspettative sono alte e alcuni problemi potrebbero emergere nel corso della stagione. Lui sa bene che le pressioni esterne saranno tante, quindi cerca di smorzare l’entusiasmo e fa bene a tenere alta la concentrazione.