Captain America | Brave New World il primo sguardo a The Leader è sorprendente!

New, ila The!Con il merchandising diNewche inizia a trovare la sua strada nei negozi, è stato appena svelato unai Funko Pops del film. Abbiamo Sam Wilson/, Joaquin Torres/The Falcon, Ruth/Sabra, Red Hulk e il nostro miglior(fino a questo momento) al. Tuttavia, la versione del cattivo di Tim Blake Nelson non è quella che ci aspettavamo.Il classico cattivo di Hulk appare molto. ordinario. Vestito con normali abiti, la sua testa è ingrandita, ma questonon ha un aspetto così drammatico come la sua controparte nei fumetti. La figura smentisce anche i precedenti resoconti secondo cui Samuel Sterns non sarà verde, poiché qui vediamo che condivide la stessa tonalità di giada di Bruce Banner.