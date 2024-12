Thesocialpost.it - Capotreno aggredita da madre e figlia a Finale Ligure, sull’Intercity Milano – Ventimiglia: erano senza biglietto

Unadi 32 anni è statanella mattinata di mercoledì 4 dicembre a bordo di un Intercity in viaggio da. La donna è stata colpita e spintonata da due passeggere,, prive di regolare. Laè caduta violentemente a terra, riportando contusioni, ed è stata trasportata in ospedale. Le due donne sono state denunciate, e il treno è stato soppresso.Leggi anche: Ragazza armata di ascia aggredisce un carabiniere sul Regionale: terrore sul treno dei pendolariL’aggressione è avvenuta intorno alle 10:00633, che aveva lasciatoalle 7:10 e si trovava all’altezza di, provincia di Savona. La, impegnata nel controllo dei biglietti, ha scoperto che le due passeggere, una cinquantenne e suaventenne, non avevano un titolo valido.