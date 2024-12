Lettera43.it - Bioera, avviata la procedura di fallimento per l’azienda di cui Santanchè è stata presidente fino al 2021

Leggi su Lettera43.it

Il Tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale per, società del gruppo del bio-food di cui la ministra del Turismo Danielaal. Accolta dunque dai giudici la richiesta dei pm Marina Gravina e Luigi Luzi.aveva proposto al tribunale un accordo di ristrutturazione degli 8 milioni di debiti con i creditori: ma non sono state individuate abbastanza garanzie per assicurare i pagamenti. Subito dopo la notizia, le azioni disono state sospese dalle negoziazioni.Canio Giovanni Mazzaro (Imagoeconomica)., che ha avuto tra gli amministratori Canio Giovanni Mazzaro, ex compagno della ministra FdI, controllava una serie di altre società nel campo della distribuzione di prodotti biologici e cosmesi naturale. Tra cui Ki Group, anch’essa gestita in passato da, per la quale ladia gennaio.