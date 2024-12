Anteprima24.it - Auteri, scarso feeling con le sostituzioni: trend in linea con la passata stagione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAnno nuovovecchio. Così come era successo nelladal suo avvento in poi coinciso con l’inizio del girone di ritorno, anche in questo campionato mistersta attingendo in maniera non piena dalla panchina. Sugli 85 cambi disponibili in queste prime 17 giornate il tecnico di Floridia ne ha sfruttati 76 con una percentuale del 41% di partite senza utilizzare tutti e cinque gli avvicendamenti. Lo scorso anno, tenendo conto solo dellaregolare, i numeri erano stati molto simili perché in 19 sfide misterin otto casi non aveva attinto al massimo dalla panchina con una percentuale del 42% di partite senza effettuare tutte lepermesse dal regolamento. In questo torneo il trainer della Strega non ha utilizzato tutti i cambi contro Catania (4), Team Altamura (4), Monopoli (4), Juventus Next Gen (4), Messina (4), Crotone (4), Turris (3) e Cerignola (4).