Liberoquotidiano.it - Anna sbaglia e a L'Eredità è un massacro dopo i titoli di coda: "Cani e porci..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Scagionata", la giovane concorrente che si conferma campionessa a L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Troppo difficile, troppo complicata la risposta per aggiudicarsi il montepremi. E la colpa, secondo i telespettatori che seguono e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, la puntata andata in onda martedì 4 dicembre, è come spesso capita degli autori, perfidi. Aniz, perfidissimi. Prima, un pensiero per il povero sfidante Christian, tra i più bersagliati: "Ha chiesto il prepensionamento", commenta un utente colpito dalla stanchezza fisica e mentale del ragazzo. Quindi l'attenzione è per il gioco finale della Ghigliottina, a cuiarriva con 175mila euro in ballo. Il percorso è buono, e cosìle cinque alternative la campionessa mantiene un bottino più che dignitoso, 43.