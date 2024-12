Terzotemponapoli.com - Verso Lazio-Napoli di Coppa Italia, parlano Reginaldo e Cucchi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ha parlato soprattutto dil’ex attaccantea Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Turnover massiccio incontro lagiusto? Serve a coinvolgere tutti, a far capire che tutti possono essere utili. Ed è doveroso da parte del mister mostrare fiducia anche a chi trova meno spazio. Non essendoci le coppe, Conte può farlo solo in. Attenzione alla, squadra sorprendente. Baroni sta facendo un ottimo lavoro, con un collettivo unito e compatto nonostante si sia rinunciato a tanti elementi fondamentali fino alla scorsa stagione”.In attacco, il. “Manovra offensiva delin crescita? Conoscendo Conte, ero sicuro che prima avrebbe lavorato alla fase difensiva e poi si sarebbe concentrato su quella offensiva, su cui lavora con continuità, sempre.