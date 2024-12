Metropolitanmagazine.it - Tutti gli amori, ex fidanzati di Elisabetta Canalis: da Vieri a Clooney

Una delle storie più chiacchierate di è stata indubbiamente quella con l'ex fidanzato Christian. I due stavano insieme nei primi anni Duemila, quando le coppie calciatore-velina andavano parecchio di moda. "Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano", ha raccontato la showgirl ha Belve. Terminata la relazione con il calciatore, tra il 2009 e il 2011, finì sui giornali, anche oltre oceano, per aver iniziato a frequentare George: "È l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama", ha confessato l'ex velina a Francesca Fagnani. Il contratto con George, ex di e il nuovo amore A Belve l'ex velina di Striscia la notizia ha parlato anche della storia d'amore con George, al quale è stata legata dal luglio 2009 al giugno 2011.